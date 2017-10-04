吃愛心月餅甜在心 獨居長者窩心中秋

新竹市政府與12個社會公益團體合作，準備了270份月餅禮盒，今由志工親送到轄內各獨居長者家中。（記者王駿杰攝）

2017-10-04 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為使獨居長者能感受佳節溫暖氛圍，新竹市政府與12個社會公益團體合作，準備了270份月餅禮盒，今由志工親送到轄內各獨居長者家中，給予誠摯祝福，讓大家「吃在嘴裡，甜在心裡」，一起歡慶中秋。

90歲的馮姓老婦是市府與天主教耶穌會新竹社會服務中心關懷的獨居長者，她年輕時從事清潔工作，婚後沒幾年丈夫就中風，家計與照顧職責便由她一間扛下，膝下僅有一名養女，丈夫過世後就獨居至今。

馮婦指出，丈夫剛過世時，她因視力退化很少出門，孤單守著老房，睡眠品質不好，直到市府社會處安排志工關懷訪視，成為關心她的「家人」才逐漸改變她的生活。

馮婦說，她在中秋節收到社會處準備的禮盒，實在很開心，她現在感到很幸福，因此將今年領到的2千元重陽敬老禮金捐出一半給新竹社會服務中心做老人服務，希望將溫暖散佈給更多需要的人。

社會處指出，平日都會結合民間單位多位志工的力量，定期到獨居長者家關懷訪視並提供電話問安，也結合財團法人生命連線基金會辦理獨居老人個案服務，依個案不同需求提供適切的評估處遇，配合志工關懷問候，達到無縫接軌的全方位的關懷服務。