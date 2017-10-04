台灣獼猴誤闖民宅 穿衣疑人為飼養

上個月有隻小型台灣獼猴誤闖民宅，身上穿衣服，研判是人為飼養。（動保處提供）

2017-10-04 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕9月中旬，住在新北市新店區的王先生，驚見有隻小猴子闖進家中，全身髒兮兮，疑似肚子餓在找食物，動物保護防疫處鑑定後，確認為保育類動物台灣獼猴，由於猴子身上有穿衣服，十分親人，研判是人為飼養，經評估健康無虞，目前安置在動保處。

動保員陳巧凌表示，小猴子剛送進來時，身上沾滿汙垢，體毛雜亂，看起來像走失的小孩，但牠會向人討抱抱，如果把牠放回籠子，就會一把鼻涕、一把眼淚地嚎啕大哭，令人心疼，為解決小猴子的分離焦慮症，動保員準備一條安撫毛巾，幫助小猴子度過寂寞夜晚。

陳巧凌笑說，小猴子喜歡被抱著餵奶，只要躲在人懷裡，就顯得很安心，經常這樣睡著，除了替牠洗澡，還替牠「梳妝打扮」，並取名為「康康」。經獸醫師鑑定，康康是一隻公的台灣獼猴，從行為研判，應是人為飼養，因貪玩逃脫誤闖民宅，目前健康狀況良好，食慾正常。

動保處長陳淵泉表示，台灣獼猴為台灣特有種，屬於第三級保育類動物，食物來源為植物嫩莖果實、昆蟲等，為雜食性、群體生活的野生動物，近年因人類過度開發，導致台灣獼猴棲地與人類重疊。他提醒，獼猴不能飼養，身上可能潛藏人畜共通傳染病，民眾應避免接觸。