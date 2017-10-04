這款新App「Balance」能幫胖子找回健康

2017-10-04 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕2014年世界衛生組織WHO一項報告指出，全球超過10.9億成人有過重問題，其中6億人過度肥胖，營養是追求整體健康的主要關鍵，知名數位健身與健康品牌「Runtastic」推出全新App 「Balance」，要用這新應用程式幫現代胖子找回健康。

「Runtastic」推出全新的App「Balance」，這款App著重在健康與營養平衡上，有完整食品資料庫、詳細營養資訊及根據個人減肥目標提供的飲食計畫。

「Balance」在於提高用戶對於每日飲食習慣的關注，進而鼓勵用戶選擇健康的食物，這款App支援iOS與安卓系統，可上App商店或Google play免費下載。

Runtastic最初以運動健身著名，現在新增Balance，觸角延伸到健康生活領域。Runtastic行銷總監Stephanie Peterson指出，有一些人根本不在意健康狀況，最好的辦法是專注營養，提高對飲食的關注，我們每天都要吃，為何不吃的健康？這是Balance要鼓勵用戶的重點。

Balance提供用戶一個全方位工具來設定並達到健康目標，最基本的方法就是觀察卡路里的攝取值，Balance讓飲食追蹤變得更簡單，每天只需要短短幾分鐘時間來追蹤與記錄飲食，同時搭配廣大資料庫，收錄超過60萬種在地美食。此外，詳細的營養資訊也告訴用戶應該如何飲食，讓身體更健康。對於已經在使用Runtastic煮菜App「Runtasty」的用戶，菜單也包括在Balance資料庫裡，方便搜尋。

此App應用程式有專為特定目標所設定的飲食計畫，像是「甩油減重」、「加強體能」、「活力倍增」等，根據用戶提供的資料，Balance會計算理想的攝取值，包括整體卡路里、碳水化合物比例、蛋白質與脂肪等，只要輸入攝取的餐食或點心，理想攝取值與計畫會同步更新，並給予用戶每天飲食總覽。

Balance計畫同時提供用戶特定食物的建議，讓用戶達成目標，也提供購物清單，選擇更健康的食材，只要每天小小改變，就能活出健康，操作功能簡單、內容詳細，能導正平日不良的飲食習慣。