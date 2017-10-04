北部空氣好！鄭明典：雨洗作用讓空氣變乾淨

根據環保署上午10時的空氣品質指標資料顯示，北部大多數地區為「綠色」的良好等級。（圖擷取自環保署）

2017-10-04 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據環保署上午10時的空氣品質指標資料顯示，北部大多數地區為「綠色」的良好等級，中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上表示，雖然下雨不方便，但空氣變乾淨了！

鄭明典說，下雨的地方空氣都變乾淨，這稱為「雨除作用」或譯成「雨洗作用」。

而觀測資料顯示，越往南空氣品質越不佳，鄭明典也提醒，中南部的朋友最好戴口罩，多少有點幫助。