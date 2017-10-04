浪漫台3線美化方案I-Voting 「割草大隊」得第1

2017-10-04 10:12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府公開徵集打造台3線浪漫空間美化方案，並將初選入圍的4個提案，首度以I-Voting網路票選加在地公民實體投票進行選拔，結果分別由「台3線割草大隊—蜜蜂守護」、「橫山鄉田寮水頭排古道再現」、「關西鎮南雄中正路石店子老街來作客」等計畫拿下前3名，可獲文化局補助執行。

新竹縣政府文化局長張宜真說，「自己的台3線自己來改造」，在地民眾對自己的家鄉最有感，所以請他們來提案如何改造新竹縣境的這段省道台3線並透過網路票選和鄉親投票來決定，最後勝出的計畫提案內容多元豐富且具有創意，包含生態保護、環境美化、古道再生、老街改造等議題。

文化局表示， I-Voting網路投票的分數佔總分30％，公民實體票選佔70％，這2部分作業都在上月底完成，昨天下午開票、晚間結果出爐，結果由「台3線割草大隊—蜜蜂守護計畫」以436.1分拿下第1名。

由一群生態保育人士提出的「台3線割草大隊—蜜蜂守護計畫」，規劃在台3線旁的鄉道竹34線聯安橋至鄉道竹35線交接處，推動以人力割草取代噴灑除草劑，因為他們調查發現，除草劑讓蜜蜂不見了，也造成台3線的路邊總是出現一大片很醜的枯草，草死了，土壤的微生物與昆蟲也跟著不見了，生態岌岌可危！

他們想邀集志工成立台3線割草大隊，以每月出隊1次的方式，沿著台3線幫助官方及老農解決除草的人力問題，後續辦理社區巡迴講座與荒野保護協會新竹分會合作推動「除草劑管理自治條例」的立法，讓除草劑逐步退出台3線。