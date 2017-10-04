戳破辱護理師男假訊息！社團爆陳睿明內幕

網友「陳睿明」在YouTube和臉書發布侮辱護理師的影片，引發各界熱議。（圖擷取自YouTube）

2017-10-04 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕網友「陳睿明」在YouTube和臉書發布侮辱護理師的影片，引發各界熱議。最近又有疑似他的同夥在網路散布消息，指「陳睿明」遭收押，卻被臉書社團踢爆這是假消息，還歡迎「陳睿明」提告，「社團蠻多人想跟你在法院巧遇朝聖一下本尊」。

「陳睿明」3日表示，「感謝」臉書社團《爆系公社》安排內鬼起鬨，才會讓這起事件這麼紅。他還說，即將與律師團隊向千名使用侮辱字眼的網友提告，並且已經存證截圖，要讓網友知道網路霸凌是要接受制裁的，「即將上演全台最大網聚！」

對此，臉書社團《爆料公社》表示，根據內幕消息，辱罵護理人員的「陳睿明」目的就是想紅，而且不只有一位，「好幾位生理看似成年，其實內心根本稚童的一群憤世嫉俗社會邊緣人。」

《爆料公社》指出，「陳睿明」就像用「大家快看太陽從西邊出來了」的手法散布假消息，還說如果「陳睿明」認為《爆料公社》辱罵他，非常歡迎他來提告，而且「社團蠻多人想跟你在法院巧遇朝聖一下本尊，畢竟你幹的蠢事辱罵到護理人員這群令人尊敬的神聖工作者，你應該要出來面對的。」

臉書社團《爆料公社》表示，根據內幕消息，辱罵護理人員的「陳睿明」目的就是想紅，而且不只是一位。（圖擷取自《爆料公社》臉書）