東北風擾中秋 想賞月這些地方有機會...

吳德榮表示，今中秋夜，低層的水氣比白天略減少，北海岸及東北部雲層很多，局部降雨的機率仍高，賞月易受干擾，但桃園以南相當適合賞月。（資料照，多羅滿賞鯨提供）

2017-10-04 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）東北風持續影響，宜蘭、基隆北海岸、花蓮及大台北山區降雨機率高、時間長，甚至有雷雨。氣象專家吳德榮表示，今中秋夜，低層的水氣比白天略減少，北海岸及東北部雲層很多，局部降雨的機率仍高，賞月易受干擾。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，關於中秋賞月，台北、新北平地的降雨機率低，月亮偶爾可從雲鏠中鑽岀，但靠東側近山的地區仍可能有少量飄雨的機率。桃園以南地區，午後山區發展的對流雲層迅速消散，愈晚愈晴朗、愈適合賞月活動。花蓮則以多雲為主，但偶爾有局部降雨的現象，賞月的機會有時略受影響；台東的情況較花蓮為佳。上半夜各地氣溫大約在24度至27度，為舒適而稍有涼意的天氣。

今晨北台灣及花蓮有較多的雲層，宜、花有明顯降雨，北部及恆春半島也有局部、少量的降雨。今白天北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，午後山區有局部雷陣雨，也會影響部分平地；北台灣氣溫稍降，中南部氣溫變化不大。

吳德榮預估，明（5日）天氣又較中秋節緩和，迎風面北海岸、東半部仍有局部雨；北部為多雲時晴，中南部晴朗穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨。週五至下週三（6至11日）有兩個熱帶擾動雲系從菲律賓通過，台灣東側的水氣因此有兩波的變化，由於大環境盛行東北風至偏東風，迎風面的北部、東半部及恒春半島在水氣通過時，降雨機率提高，也容易有較大的雨勢。