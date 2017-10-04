東北風影響北台灣 5縣市大雨特報！

今天受到東北風持續影響，北部、東北部及花蓮降雨機率高。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-04 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天受到東北風持續影響，北部、東北部及花蓮降雨機率高，雨時長，今天清晨4時針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天北台灣受到東北風影響，宜蘭、基隆北海岸、花蓮及大台北山區降雨機率高，甚至有雷雨的情形，但是這波東北風對中南部地區影響較小，中南部仍是多雲到晴、午後雷陣雨的天氣為主。

溫度方面，由於北台灣降雨的關係，氣溫略降，大台北及宜花白天高溫約29到31度，其他地區約32到34度。

氣象局提醒，台南以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，海面風浪大，海邊活動、海上作業需注意安全。

今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 30 ~ 38 32 ~ 36 27 ~ 34

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

氣象局發布基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣大雨特報。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線為高量級與過量級。（圖取自氣象局）