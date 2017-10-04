10/04 各報重點新聞一覽

2017-10-04 06:10

自由時報

薛瑞福：美區域安全架構應納入台灣

可望接任美國國防部亞太助理部長的薛瑞福主張，美國需要創新的策略推進美台國防安全，美國應該找到辦法將台灣軍事能力整合到美國的區域安全架構中，特別是在海洋領域意識、彈道飛彈防禦、人道救援和救災方面；此外，軍艦訪問、高層交流，以及聯合訓練與演習也有必要。

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一年丟棄193公噸藥品 部分負擔擬調漲

為了解民眾用藥，衛福部健保署委請醫院協助收集一個月病人藥品回收量，最新統計回收近五．八公噸，換算一年逾六十九公噸；研究顯示民眾回收藥品僅占三十六．一％，估計全年被丟掉藥品至少一九三公噸。以一般膠囊計算，被丟掉的藥至少逾五億顆，排起來可環島近八圈。健保署因而研議調整民眾門診藥品部分負擔，上限兩百元擬提高。

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老夫妻「互為耳目」 扶持一甲子

新竹市八十七歲老翁蔡敏三與八十歲妻子蔡張玉雪相守近一甲子，嚴重重聽的蔡敏三彷如置身無聲世界，唯獨聽得見妻子的話語，凡事都靠妻子在耳邊轉述、提點；蔡張玉雪則患有眼疾，看到的世界一片模糊，由蔡敏三貼心巧扮她的雙眼、為她引路。兩人多年來「互為耳目」，還許下來世再作夫妻心願，無盡的愛令人動容。

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蘋果日報

FBI頭號要犯之子 血洗賭城 擁42把槍殺59無辜

美國賭城拉斯維加斯周日發生美國史上最血腥槍擊案，槍手派朵克從藏有23把長短槍的飯店32樓套房，朝樓下露天音樂會掃射，導致59死527傷後自戕身亡。警方前天從他住處另起出19把各式槍枝，警方指他對這場屠殺計劃周詳，他無前科，熟人說他是「正常人」，警方對他的犯案動機毫無頭緒；但特別的是，他的父親犯下數起銀行劫案，曾是FBI頭號通緝要犯。

蔡：2階段修 一例一休 給勞資彈性

一例一休制度元旦上路以來各方爭議不斷，總統蔡英文接受「中央社」專訪時說，《勞基法》是一套非常複雜的法律，若無全盤考慮，或因為一時需要急就章處理，會喪失平衡，她覺得應分階段處理。蔡說，先檢視企業所需要的彈性，若有需要先進行調整，第二階段處理創新產業，因創新產業工作時間、方式不一樣，可以考慮給予比較彈性的勞資關係。

聯合報

賴揆：蔡政府不會宣布台獨 不會台獨公投

行政院長賴清德昨天在立法院備詢時表示，民進黨前主席施明德在一九九六年就說過，如果民進黨執政，不會宣布台灣獨立，「陳水扁時期沒有宣布，蔡英文執政時也不會」。他並指出，現在沒有一個政黨和政府要去推台獨公投，「政府不會為了台獨發起公投，民進黨內也沒有這個計畫」。

貧窮在世襲 台灣窮二代變多

在台灣的低收入戶與中低收入戶總人口裡，如果按年齡區別，未滿十二歲的兒童就占了將近兩成。換句話說，台灣每十個窮人裡，其中就有兩個未滿十二歲。

中國時報

景氣冷 愛心縮手 社福月餅銷量差

今天是中秋節，在大環境景氣不佳，加上愈來愈多弱勢社福團體推出愛心月餅瓜分市場，讓不少期望能靠中秋月餅挹注經費的社團大失所望，銷量不佳的低迷慘況彌漫北中南縣市，愈偏鄉愈賣得不好，以雲林縣唯一生產月餅的社福團體「雲林縣聲暉協進會」為例，在縣長李進勇賣力促銷下，銷量仍僅5成，讓社工非常失望。

19大後 蔡盼尋兩岸新模式

蔡總統接受《中央社》專訪表示，維持兩岸的和平穩定，確實是最重要原則；希望中共舉行19大後，雙方可思考新模式，讓兩岸關係更活絡一點，「如何讓兩岸架構走向新的模式」。