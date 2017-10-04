獨家》老夫妻「互為耳目」 相守一甲子

87歲的蔡敏三（右）與80歲妻子蔡張玉雪（左）相守近一甲子。（記者王駿杰翻攝）

2017-10-04 00:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕「你是我的眼，我是你的耳！」

87歲的蔡敏三與80歲妻子蔡張玉雪相守近一甲子，嚴重重聽的蔡敏三彷如置身無聲世界，卻總能聽見妻子的隻字片語，生活大小事都由妻子蔡張玉雪翻譯；蔡張玉雪則患有眼疾，看到的世界一片模糊，由蔡敏三成為妻子的雙眼，為她引路，兩人多年來「互為耳目」，還許下來世再作夫妻的心願，無盡的愛令人動容。

蔡敏三回憶，他與妻子結婚近60年，育有2男3女，從初中階段就開始打零工，24歲做鐵工，靠著努力與堅持創業，開了一間小型鐵工廠，先由朋友介紹接案做起，在長時間面對高溫的工作環境下，每天與粉塵、器具為伍。

蔡敏三說，他早年參與石門水庫、機場興建的鐵工小包工程，曾不懼險阻在高處鑽壁焊鐵，將人生最精彩的歲月都獻給這兩項工程，可能是震耳欲聾的施工聲，才讓他的聽力逐漸減弱。

蔡張玉雪因父早逝，早年都跟著母親做雜工，直到22歲認識蔡敏三，對他「拼命三郎」的生活態度動了情，兩人進而相戀，結婚後就待在家專心照顧孩子，偶爾做些家庭手工。

社會處副處長魏幸雯指出，市府今年與清大「老玩客Let WE Care」合作推動「老少TED社區舞台」課程，以國際知名的TED演講為概念，設計老少TED社區舞台，讓年長者與當地社區小學孩童互動學習，自信走上舞台分享生命故事，蔡敏三與蔡張玉雪也有報名參加，兩人總成雙成對現身，形影不離。

魏幸雯發現，蔡敏三有嚴重重聽，即便努力、仔細拉長耳朵，就是聽不到外界聲音，只對妻子的聲音有回應。而蔡張玉雪則有視力不佳的問題，無論把眼睛睜的再大，她的世界仍是一片模糊。

有趣的是，每次上課時，蔡張玉雪雖然眼睛不好，卻常豎起耳朵注意周遭狀況，當丈夫聽不清楚時，就會當起翻譯，大聲的在他耳邊複述，協助溝通。

蔡敏三則是無時無刻睜大雙眼，不但替妻子引路，更張羅生活大小事，包括負責打理家中三餐，從食材採買到料理一手包，蔡張玉雪則靜靜的在一旁「以耳監督」，不時提醒瓦斯爐開關與開水燒煮狀況。兩人培養出老夫老妻的默契，彼此關懷照顧，補足對方不足，一起在人生道路上並肩而行，成為「老少TED社區舞台」課程中最獨特的風景。