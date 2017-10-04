土雞QR Code生產溯源 10月中旬試辦上路

2017-10-04 00:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時序入秋，禽流感防疫提前起跑，農委會與中華民國養雞協會合作，推動土雞QR Code生產溯源標章，將於10月中旬試辦上路，由新北市及台北市家禽批發市場打頭陣，可望明年7月全國實施，保障消費者權益。

今年禽流感沒有去年嚴重，農委會祭出禁宰令1週，土雞價格下跌至每斤30元，好不容易漲回每斤40元，又受到芬普尼毒蛋風波影響，造成雞價下跌至每斤32元，整體消費力減少3成，業者見市況不佳減雛，雞源比去年少了2成，雞價才逐漸有起色，今天回穩至每斤36元，但仍未達40元大關。

農委會推動國產生鮮禽肉溯源制度，8月時由白肉雞打頭陣先行開辦，土雞溯源QR Code則隨後跟進，隨著時序進入秋冬禽流感高峰期，中華民國養雞協會加強自主管理，與農委會合作高規格防疫，針對規模達500隻以上養禽場，除了必須辦理牧場登記，推動土雞溯源QR Code標章，希望能挽回消費者信心。

協會說，畜牧場出產土雞要張貼QR Code標章，註明牧場名稱、入雛日期、出雞時間等等，未張貼QR Code標章，電宰場不接受屠宰，等同於視為私宰；而業者只要進小雞，通報協會網站登錄，小雞長到5、6週大，向協會領取QR Code，直到7、8週再張貼販售。

高雄市養雞協會前理事長唐龍勝說，土雞QR Code生產溯源標章上路，不但落實生產者責任，也讓合法業者做出市場區隔，避免遭受不肖業者波及，民眾也能吃得安心，更方便農委會溯源，防疫更迅速、確實，對消費者大有保障。