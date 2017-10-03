全國獨有！火車站樓上有旅館！ 你知道嘛？

台南火車站是在府城的精華地段。（記者王捷攝）

2017-10-03 23:11

〔記者王捷／台南報導〕火車站是旅客對各縣市的第一印象，台南火車站是國定古蹟，站內還保留有全國獨一無二的旅館、餐廳。立委黃偉哲認為，火車站如果能恢復到過去的榮景，將能帶動台南的商業、文化，讓旅客到一到台南就能感受到台南文化，但火車站周遭的問題很多，火車站附近的旅館暗藏春色、街友聚集，還有交通的問題。對此，黃偉哲說「這需要相關單位整合」。

立法委員黃偉哲3日上午在台南火車站召開記者會找來市議員唐碧娥、邱莉莉、陳金鐘站台，並邀集交通部、台鐵局、文化部、台南市政府相關單位及嘉南藥理大學觀光事業管理系陳信安助理教授，到火車站會勘，查看多年前火車站二樓的餐廳與旅館。

黃偉哲說，台南火車站是府城的精華地區，周邊有許多藝文資源，要求交通部應該對鐵路地下化後的台南火車站站區周邊整合規劃，不應任由台鐵局及鐵工局各自為政，要與台南市政府合作，融入在地意見及元素，打造台南火車站為藝文園區。

問到火車站既然要變身為藝文特區，周邊的問題也得解決，這時黃偉哲表示，未來的新台南火車站，應該跳脫單純的車站定位，融入在地，由交通部、文化部和台南市政府三方合作，共同打造為一個台南火車站藝文園區，中央、地方相關部門要整合，而不是各唱各調。