桃園農業博覽會 綠色方舟展覽館動工搶第一

漂浮鯨魚。（記者李容萍攝）

2017-10-03 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園農業博覽會」正式營運預計明年4月4日至5月13日登場，在30公頃基地規劃6大展區、22個主題展館將陸續動工；桃園市長鄭文燦今天前往桃園農博展區北側腹地主持「綠色方舟展覽館新建統包工程」開工典禮表示，這是農博正式營運前的第一項工程，預定明年1月完工，將是綠色、智慧建築，包含太陽能光電系統、雨水回收系統、環保材質等，是具有綠色概念的地標。

鄭文燦說，桃園農博正式營運預計設置22個展館，總經費5000萬元的「綠色方舟展覽館」是第一個動工的展館，聖經記載諾亞方舟帶著生物物種遠離洪水災難，「方舟」所代表的概念是將人們從現在的困境帶往未來，綠色方舟正代表未來科技農業將以循環、綠能方式，讓人類得到更好的糧食。

鄭文燦提到，「綠色方舟展覽館」以綠建築設計構想出發，外觀立面以具反射特性的鋁複合板及灰色透光玻璃交錯呈現，有如桃園埤塘水光映照，預計於屋頂設置雨水回收池、太陽能板，使用省電燈具、低壓供電系統、環保材質的磁磚等綠建材，展現「循環經濟」特色，並結合新能源，如風力、水回收系統等，展現桃園特有的科技實力；「綠色方舟展覽館」也代表市府推動節能、減碳、環保的決心。

至於農博試營運落幕後，在新屋氣象站對面的現址仍保留多項裝置藝術設施，包括守護大地、魔幻舞蝶、漂浮鯨魚、雲先生愛旅行、巨人農夫、光電廊道、陽光廁所、生命樹、奉茶亭、指揮中心、原民造屋、米食裝置大電鍋，以及微笑牧場裝置鋼雕鵝及農村再生展館。