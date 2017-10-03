防腸病毒稽查 台中幼托全數過關

防範腸病毒傳播，衛生局呼籲幼童遵從洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。（台中市衛生局提供）

2017-10-03 23:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕目前正值腸病毒流行期，台中市衛生局今天啟動幼托機構無預警抽查作業，稽核內容包括環境清消、洗手設備、衛教宣導等，共抽查幼兒園44家、托嬰中心5家，合格率100%。衛生局提醒，幼童如出現嗜睡、意識不清、活動力不佳、呼吸急促等腸病毒重症前兆，應儘速至醫院治療。

衛生局表示，家長及幼托機構管理者，應教導幼童遵從洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，每次至少搓揉20秒，並於進食前後、遊戲前後、如廁後、擤鼻涕後及看病前後用肥皂洗手，避免腸病毒疫情傳播。

此外，家長或幼托機構每日應以500ppm漂白水清潔環境，生病幼童則應請假在家休息；家長工作或外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應先以肥皂正確洗手，降低幼童感染風險。

衛生局長呂宗學呼籲，當幼童出現嗜睡、意識不清、活動力不佳、呼吸急促、心跳加快、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐等腸病毒重症前兆病徵時，請家長儘速帶幼童至醫院治療。

就診幼童若疑似或確診腸病毒，衛生局已請中市各醫療院所協助提供家長相關照護、病徵及後送醫療資訊，以提高送醫時效。防治相關資訊請至衛生局網站「腸病毒專區」瀏覽，或就近至各區衛生所索取免費衛教單張，也可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。