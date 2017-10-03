楊梅預告新亮點！校前路大橋光雕 超大豎琴亮起來

橫跨國道1號的校前路大橋，將打造為楊梅新地標「楊梅光雕大橋」，圖為光雕設計模擬圖。（記者李容萍翻攝）

2017-10-03 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號楊梅校前路匝道即將通車，橫跨國道1號的校前路大橋，桃園市長鄭文燦今天視察宣布，將打造為楊梅新地標「楊梅光雕大橋」；而連結龍潭科學園區及楊梅市區的瑞獅大橋，市府新增中央分隔島及人行道工程竣工，是今天舉辦通車典禮。

鄭文燦說，校前路大橋的光雕計畫，橋面將採用可變化顏色及亮度的LED燈，以紫色、藍色及綠色展現，並在整點呈現動態燈光秀，讓車水馬龍的國道1號上彷彿掛了一把超大西洋豎琴，讓用路人看到它，就知道楊梅到了，成為楊梅新亮點，工期預估60天。

他說，桃園最適合看夜景的兩個地方，分別為龍潭乳姑山及蘆竹大古山，可以看飛機、賞夜景，非常漂亮，市府將發展「夜景經濟學」，用光雕展現大橋之美。

鄭文燦說，瑞獅大橋是連結龍潭科學園區及楊梅市區的重要橋梁，行駛瑞獅大橋的貨車多，違規直接迴轉的情形也很多，容易發生交通事故。這次工程施作中央分隔島，解決車輛違規迴轉問題，且新設行人專用道與機車優先道，讓人車得以分流；市府也在梅獅路新設行人專用道，第一階段施作範圍為梅獅路二段到蘋果路，第二階段為梅獅路一段到石門大圳。

他說，桃園市的人行道不足，升格前經費編列較少，為保障用路人安全，今年編列2億6000萬元，明年預計續編3億元，透過設置更多行人專用道，提升行人用路的安全及便利。