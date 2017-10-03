每週百噸農產互運 中市與法國聖波多里奧市簽MOU

2017-10-03 22:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極拓展農特產外銷市場，市長林佳龍今天與法國第一大蔬菜花卉重鎮聖波多里奧市市長Nicolas Floch簽署農業合作備忘錄，未來將合作推動農業、花卉及園藝進出口，計劃每週包機互相載運100噸農特產，促進兩地產業發展。

聖波多里奧位於法國西部布列塔尼半島北邊，氣候溫和，雨量充沛且土壤肥沃，為法國第一大蔬菜花卉重鎮。今天Nicolas Floch市長率領該市蔬菜花卉產銷公會理事長，拜會林佳龍市長，並簽署農業合作備忘錄，建立農業、花卉及園藝產業、技術及人才互惠交流橋樑。

包括副市長張光瑤、市府秘書處長李如芳、法國在台協會處長Anne Rulliat、駐法國代表處組長賴作松、花蓮縣玉里鎮天主教會神父劉一峰等人均出席見證。

林佳龍表示，歡迎Nicolas Floch市長等人到來，今天兩市簽署農業合作備忘錄，代表台法關係新的發展，相信透過農業的合作，能進一步強化台法關係，建立友誼的橋梁。

林佳龍指出，聖波多里奧面積23平方公里、人口不到1萬人，卻能成為法國第一大蔬菜花卉重鎮，其蔬菜花卉產銷公會更以「布列塔尼王子」品牌行銷全歐洲，年營業額達6.2億歐元，令人驚艷，期盼未來能親自拜訪、學習。

而台中也是以水果花卉農產品著稱，希望藉由今日農業合作備忘錄的簽署，以及每週一次相互包機載運100噸的農產品，將台中農特產銷售到法國及歐洲，行銷國際。

聖波多里奧明年也將參加2018台中世界花卉博覽會國際庭園及室內花卉園區的展覽，屆時還有文化團體來台表演，林市長歡迎聖波多里奧的參與，同時也邀請參加2020年世界蘭花會議及展覽，讓台法雙邊關係更加緊密。

Nicolas Floch市長表示，台中市的花卉、蔬菜及水產品豐富，未來確實有很大的合作空間；而透過參與明年台中花博，分享花卉及蔬菜經驗外，由於台法氣候互補，透過合作備忘錄的簽署，當因季節颱風導致蔬菜量不夠時，也能互相出口，疏解產量不夠問題。