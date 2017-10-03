台積電新廠落腳台南 周邊租屋房價喊漲

2017-10-03 21:58

〔記者黃文瑜／台南報導〕全球晶圓代工龍頭台積電3奈米製程新廠，確定落腳南科台南園區，但在業界早有傳聞，許多竹科工程師及相關從業人員，已稍稍先到南科周邊租屋，房仲業者表示，這波租屋潮已延續近2個月，大幅降低空屋率從5成空屋到1成左右，未來租屋及房地產都看漲。

原本善化市區的租屋就較新興LM特區飽合，因生活便利房租平均約落在5000至6000元，近郊區的出租套房生活機能不如市區，但在設備上取上，價格也落在5000至6000元。不過。之前空屋率高，現在受台積電設廠影響，鄰近區的空屋狀況從5成減至1成，「設備普通，租金較低的幾乎滿租」，未來預估在「一屋難求」的狀況下，鄰近區租金漲幅約1至2成。

而目前該區房地產也看漲，除了受台南新市政中心預定地影響，南科招商有成也是關鍵因素，房地產業者說，南科鄰近區房價長期以來是穩定成長，除了投資，自住人口也占大部分，「所以不會突然爆漲或爆跌」，LM特區目前成屋及建案約有20到30件，雖為郊區但離南科火車站近，加上小新國小將遷校主打雙語教學，又讓該區房市多一賣點，目前一坪約落在12至15萬，善化市區房價1坪則接近20萬，不輸原台南市。

「有些地方是投資客『押注』區」，業者指出，投資客各有所好，除了LM特區，善化非市區房價幾乎是市區的一半，新市則大多是地主與建商合作，相較善化公寓大樓較多，瞄準客戶群為小家庭，而安定目前房屋建案較少，卻有許多農地交易的買賣。