搶到台積電沒搶到熊讚 南科：規劃「小黑」當吉祥物

南科管理局前廣場有許多「小黑」，未來最有機會成為南科吉祥物。（記者黃文瑜攝）

2017-10-03 21:48

〔記者黃文瑜／台南報導〕日前南科管理局以高薪向北市府搶「熊讚」，經過一個月，仍不見「熊影」，22日南區國稅局的路跑活動將在南科舉辦，則是以「環保熊」為吉祥物，南科管理局長林威呈表示，這次「搶熊沒成功」，代表好人才大家都要，但其實在地「小黑」做為吉祥物也非常適合。

上月世大運落幕，表現出色的熊讚讓南科「好想要」，林威呈直接寫信給台北市長柯文哲「讓出熊讚」，表示好人材就該留在台南，並且寄出「南科員工證」，開出包吃包住包水電、介紹女友等優渥條件，並表示薪水50K也沒問題，但熊讚最後被留在台北。林威呈無奈的說，「沒辦法，好人才大家都想要！不過，我們留住台積電，未來好人才會更多。」

22日南區國稅局在南科舉辦的路跑活動並表示，民眾只要憑3張發票，就可以免費報名參加，完跑後還能兌換跑步禮，而民眾的發票將捐給公益團體，少了熊讚陪跑，卻有市府「環保熊」吉祥物加入，有民眾認為到處都有「熊」當吉祥物，既然請不到熊讚，南科應也有自己的「吉祥物」。

林威呈說，南科吉祥物正在規劃中，因為南科除了是科學園區外，也兼具旅遊休閒的功能，也有不少新人到南科拍婚紗，有吉祥物更能代表南科「清新、活潑」的形象，「其實南科小黑也很適合」，林威呈指出，小黑是南科園區考古出4000多年前被人類埋藏的土狗，遺骸完整，還具在地化特色，管理局前廣場還有許多「小黑」裝置藝術，所以未來吉祥物「小黑」是首選。