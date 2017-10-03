東北風逐漸增強有雨 明天賞月要碰運氣

東北風增強，迎風面的北部及東半部有可能會下雨。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-03 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）天受到東北風影響，北部以及東部地區有降雨的可能，中南部則以多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態為主。明晚桃園以北以及台東地區雲量較多，賞月需要碰運氣，中南部則較不受東北風影響，看到月亮的機率相對較高。

根據《中央氣象局》預報，明天受到東北風影響，宜蘭、基隆北海岸、花蓮及大台北山區降雨機率高、時間長，有局部大雨或雷雨發生的機率，北部和台東地區也有可能下局部短暫陣雨，提醒外出攜帶雨具。中南部地區則較不受這波東北風影響，大多為多雲到晴，午後有可能會下雷陣雨。

溫度方面，明天北台灣高溫略降為29至31度。其他地區高溫則為32至34度。

紫外線指數方面，明天台東和澎湖為過量級，提醒避開午間的戶外活動。桃園、花蓮以北以及馬祖地區為中量級，其他地區皆為高量級。

空氣品質方面，明天中南部和金門為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，外出應配戴口罩。東部地區空氣品質良好，其他地區皆為普通。

《天氣風險公司》指出，今天這波東北風已逐漸增強，北部東部比較有感。明天白天北部東部高溫降低以外，體感上也較為舒適，入夜後會有些涼意。中南部則會維持高溫悶熱的天氣，午後山區由於熱對流作用，可能會有雷陣雨。

明天北台灣高溫略降為29至31度。其他地區高溫則為32至34度。（圖擷取自中央氣象局）

明天台東和澎湖紫外線指數為過量級，應避開午間的戶外活動。（圖擷取自中央氣象局）