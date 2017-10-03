順天醫院歇業 台中地區醫院近2年已關4家

有58年歷史的順天醫院在今年10月15日歇業，現在幾乎人去樓空，昨天準備開始拆除帆布。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-03 21:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕歷史近一甲子、位於一中商圈的順天醫院，將於10月15日全面歇業，結束門診、洗腎中心和護理之家業務，從全盛時期100多床規模，並創辦中台醫專（中台科大前身）是台中地區知名地區醫院，到現在只剩20床，去年則不再收治住院病人，現在則傳出關院賣地，令人不勝晞虛。

出售不成 傳土地已賣建設公司

順天醫院創辦人陳天機以內科疾病診斷聞名，尤其擅長治療糖尿病，人稱「天機仙」，據說是中部最早醫療糖尿病專門，病人絡釋不絕。後來陳天機擴建醫院，並創辦中台醫專，但陸續傳出經營糾紛，退出經營權，醫院已經轉了2、3手，仍經營不善，幾年前再傳要出售，但開價太高未成交，現在則宣告全面歇業，還傳出已經把地賣給建設公司。

順天醫院在臨近的中國附醫未開設時，是台中知名醫院，臨近縣市民眾也慕名而來就醫。近年面對醫學中心中國附醫的強勢壓境，地方人士指出，順天醫院老舊、設備未更新，也未發展出特色，雖增設洗腎中心、護理之家、居家護理所，轉型做社區長照和慢性病，病人還是不斷流失，幾經轉手，仍無力回天，連當地鄰里也很少去就診。

醫院雖然在官網公告10月15日歇業，但9月30日已經停診，現在醫院幾乎人去樓空，招牌與帆布也陸續卸下。對於外界詢問，與傳出護理之家病人因為院方宣布太晚造成轉院不及，院方營運長不接電話，董事長也透過院方保全表示不接受採訪。

台中市衛生局指出，順天醫院目前設家醫、內科、復健和中醫科，有3名醫師，不到40名醫療人員，醫政科長洪美智指出，近幾年多次接獲檢舉密醫、醫護病比不足，但稽查後都符合規定；而台中市近兩年來，順天已是第四家歇業的地區醫院，包括東勢區和平、霧峰區泰安和大雅區澄清醫院，因建築和經營問題陸續歇業。

順天附設護理之家則有67床，在宣布歇業後陸續遷出，目前仍有3床，預計在5日會全數轉院。

醫改會批 凸顯分級醫療玩假的

台灣醫療改革基金會則在臉書分析，順天的倒閉凸顯了衛福部推分級醫療是玩假的，分級轉診至今未落實，不公平的支付制度更讓小醫院財務雪上加霜，在健保效應下，醫院不爭取升級，就難拿到更高健保給付、爭取更多病人、擴充更大版圖規模，現在醫學中心增加已超出人口規模的兩倍，地區醫院難以生存、發揮原有功能。

經營困難 必須發展專科拚口碑

附近的勝美醫院院長陳志強指出，地區醫院在10幾年來的確經營愈來愈困難，除了健保問題，就醫大小醫院的費用相近、大醫院迷思及交通便利，地區醫院也必須自立自強，發展出專科特色和口碑，院方過去發展呼吸治療，現在也著重居家醫療和安寧照護，目前健保也發展醫療分級、居家醫療和家醫群計畫，中小型醫院的病人慢慢回流，院方也與長安醫院結盟，資源共享，發揮優點。

附近地區醫院業者也指出，中小型醫院面對醫院評鑑、醫師難請，造成經營困難，資金設備和人力是一大考驗，因此，發展專科特色及口碑是致勝關鍵之一，例如附近的林森醫院，骨科專長之外再發展其他專科，經營有成。

北區錦平里長游金隆指出，順天醫院對老台中人來說是曾是間經營輝煌的醫院，30年前曾去就診，病人多且一床難求，是當地重要的綜合型醫院，面對中國附醫壯大後，逐漸沒落，甚至被遺忘。

游金隆說，順天醫院近年曾積極拓展社區醫療，拜訪地方並與區公所合作孔子號觀光列車，帶領民眾參觀醫院，發展長照和居家醫療照護，但疑似經營團不夠內行，仍無起色，相見於海線的光田醫院並成立弘光護專（為弘光科大前身），弘光不但發展為區域醫院，也發展相關醫療體系，經營得有聲有色，對順天感到惋惜。