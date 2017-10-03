光電板浮在埤塘上 桃市首座光電埤塘啟動

觀音區桃園農田水利會8-20號池是桃園市第一口光電埤塘。（記者謝武雄攝）

2017-10-03 21:11

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府推動埤塘光電政策，首座埤塘位於觀音區桃園農田水利會8-20號池，市長鄭文燦昨天前往視察，該埤塘裝置容量約2MW，預估年發電量約250萬度，減碳量約130萬公噸，可供應約687戶家庭用電，未來，桃園市將有166口埤塘設置太陽能光電系統，裝置容量約660MW，大約為大潭電廠一個機組的發電量。

鄭文燦說，8-20號池為首座大型光電埤塘，採浮島式發電系統，經檢測並未造成水質優養化，「前瞻基礎建設計畫」也納入光電埤塘計畫，未來市府研議成立「綠能辦公室」，以統籌相關業務，也會要求相關局處簡化審查表單，於發展光電埤塘的同時，兼顧環境生態，也要將綠電回饋地方。

經濟發展局長朱松偉表示，8-20號池是首座大型光電埤塘，於9月21日取得市府同意，並與台電完成購售電簽約。

朱松偉說，推動設置太陽光電發電系統，今年編列2500萬元經費，補助80件，總設置容量將近7MW，等同於11座大安森林公園年減碳量，另公有房舍及垃圾掩埋場近年來也積極推動設置太陽光電，至今年度為止，裝置容量達16MW，相當於800公頃造林效益。