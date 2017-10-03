三天文物理學家奪諾貝爾獎 國內學者：實至名歸

諾貝爾物理獎得主，由左至右為魏斯（Rainer Weiss）、巴里什（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne）。（法新社）

2017-10-03 21:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕獲得今年諾貝爾物理獎的三位學者中，巴里什（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne）曾於2015年先後應中研院之邀來台演講。當時主持索恩演講的天文學者、國立自然科學博物館館長孫維新表示，看到教科書的作者站在自己眼前，非常感動。

今年的諾貝爾物理獎由三位研究美國天文物理學家魏斯（Rainer Weiss）、巴里什（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne）。得獎理由為「對雷射干涉重力波天文台（LIGO）及重力波觀測有決定性貢獻」。得獎消息一出，國內物理與天文學者均表示實至名歸。

中研院物理所長李定國表示，愛因斯坦提出相對論時就曾推測存在重力波，但由於技術的限制，直到2年前才由LIGO首度觀測到，而到目前為止已有4次觀測紀錄。

索恩是重力波這一個領域的大師，而且他寫的書是做天文物理學研究的人必讀的著作。國立自然科學博物館館長孫維新表示，自己在念大學時就是讀索恩的書，此外，前國科會主委李羅權也曾上過索恩的課。

事實上，索恩除了投身學界外，跟電影也有一點關係。過去曾經擔任導演克里斯多福．諾蘭的科學顧問，曾提出電影《星際效應》的原案，並在拍攝時協助把關電影中的科學知識。

另一位得獎者巴里什除了赴中研院演說之外，更兩度擔任中研院物理所評鑑的外審委員。李定國形容巴里什是一位友善而溫和的學者，即便研究很忙，但是擔任外審委員時只要有空就會來台，和所內研究人員交流，並分享研究經驗、提出建議。

李定國表示，這三位學者首度觀察到重力波，印證愛因斯坦的理論，強大的重力波也會對時間、空間造成影響，對於研究太空中的物理現象有極大的幫助，可以解釋過往無法理解的現象。三人得獎是實至名歸。