千人封街烤肉！ 鳳山人好狂

高雄鳳山區誠義里今晚舉辦封街烤肉，現場烤肉香味四溢。（記者張忠義攝）

2017-10-03 21:17

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦中秋烤肉活動，現場擺了一百多桌上千人參加，大家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地將四線道馬路封閉，一字排開場面非常盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

除了烤肉敦親睦鄰還有歌舞表演助興，大家載歌載舞，好不熱鬧，有意參選高雄市長的劉世芳、林岱樺，與市議員參選人林智鴻也來向民眾祝賀中秋快樂。

  • 鳳山區誠義里劉啟芳（右一）里長說，過中秋不烤肉就感覺沒過中秋一樣。（記者張忠義攝）

    鳳山區誠義里劉啟芳（右一）里長說，過中秋不烤肉就感覺沒過中秋一樣。（記者張忠義攝）

  • 高雄鳳山誠義里千人烤肉場面壯觀。（記者張忠義攝）

    高雄鳳山誠義里千人烤肉場面壯觀。（記者張忠義攝）

  • 中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦中秋烤肉，現場烤肉香味四溢。（記者張忠義攝）

    中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦中秋烤肉，現場烤肉香味四溢。（記者張忠義攝）

  • 有意參選的高雄市長的劉世芳也向民眾致意祝賀中秋快樂。（記者張忠義攝）

    有意參選的高雄市長的劉世芳也向民眾致意祝賀中秋快樂。（記者張忠義攝）

  • 除了烤肉敦親睦鄰還有歌舞表演助興。（記者張忠義攝）

    除了烤肉敦親睦鄰還有歌舞表演助興。（記者張忠義攝）

  • 今年雖然中秋節只放假一天，但盛況依舊，大家都準備豐富食材，熱烈參與。（記者張忠義攝）

    今年雖然中秋節只放假一天，但盛況依舊，大家都準備豐富食材，熱烈參與。（記者張忠義攝）

  • 打扮成美國隊長，現場調酒表演。（記者張忠義攝）

    打扮成美國隊長，現場調酒表演。（記者張忠義攝）

  • 劉世芳向民眾祝賀中秋快樂後，也被拱上台唱歌助興。（記者張忠義攝）

    劉世芳向民眾祝賀中秋快樂後，也被拱上台唱歌助興。（記者張忠義攝）

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