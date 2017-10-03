千人封街烤肉！ 鳳山人好狂

高雄鳳山區誠義里今晚舉辦封街烤肉，現場烤肉香味四溢。（記者張忠義攝）

2017-10-03 21:17

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦中秋烤肉活動，現場擺了一百多桌上千人參加，大家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地將四線道馬路封閉，一字排開場面非常盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

除了烤肉敦親睦鄰還有歌舞表演助興，大家載歌載舞，好不熱鬧，有意參選高雄市長的劉世芳、林岱樺，與市議員參選人林智鴻也來向民眾祝賀中秋快樂。