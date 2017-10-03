顏值＋智慧！ 「美女研發天團」3年半獲90獎

華醫的美女研發天團「寶護靈」，在台北國際發明展再創佳績。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-03 21:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大幼兒保育系成立「寶護靈」創意實務小組，號召對腦力激盪有興趣的學子參加，3年半來，所推出的系列作品，在國內外各項競賽中累計已獲得90面獎牌，特別的是，成員們都頗具顏值，才貌兼備的表現，被該校師生稱為「美女研發天團」。

「寶護靈」的成立，由幼保系教授黃義良主導，他表示，組員的招募，以有興趣從事研究、發明的學生為主，3年半前成軍迄今，參加的都是女孩子，當初的創團元老多已畢業，現在由第2代接棒。

逐漸成為團隊的第二代，近2年在台北、馬來西亞等國際發明展，也累計拿到了11面獎牌，表現依舊搶眼，尤其成員們多是正妹，讓寶護靈有「美麗常勝軍」的封號。

在9月底的台北國際發明展，王怡又、洪明權等老師也加入指導陣容，寶護靈再以「歐陽修沙畫學習寶盒」與「齊昇寶省力起身輔助器結構」等2件作品，拿下雙銀的成績，黃義良說，依照這樣的創意能量，獎牌數破百指日可待。

橫跨第一、二代成員的吳俞葳與林家瑩指出，在研發的過程中，必須持續地實作，且要蒐集大量資料，旁徵博引，獲得的知識養分更多，自我成長不少。

黃義良強調，除了各大發明展之外，寶護靈在教育部的實務專題競賽中，也5度獲得前3名，師生們真的很用心。

校長曾信超提到，以實務為導向的教學，有助於未來職場的競爭力，因此鼓勵師生多進行研發，全方位提升。