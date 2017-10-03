墾丁牧場福利社浴火重生 老饕開心「終於回來了！」

墾丁牧場福利社浴火重生，在周邊舊展館重設。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-03 20:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農委會畜產試驗所恆春分所（俗稱墾丁牧場）員工消費合作社，近20年來因獨家牛肉乾、牧草汁、新鮮羊乳受到民眾歡迎，7月30日因颱風雷擊燒毀後，不少遊客擔心珍貴的回憶美食不復存在，墾丁牧場經過2個月整修，3日活化周邊建築後重新開幕，大批老饕客專程前往解饞。

「回憶終於回來了！」搶到牛肉乾的朱姓民眾開心表示，得知牧場合作社重新開放，連忙搶購便宜好吃的招牌牛肉乾當中秋禮送好友，開心好口味沒因為祝融改變；首次到訪的中國遊客小亮說，網路上就知道墾丁牧場有私房美食，不知道曾失火燒毀，很幸運十一長假能買回去當伴手禮。

位在墾丁大街上的墾丁牧場，有「南台灣清境農場」美名，雖是一向不開放參觀的神祕機構，但內行遊客及居民都知道大門右轉的合作社有獨家美食，包括噴香有嚼勁的招牌牛肉乾、無添加的牛羊乳、苜宿草打的牧草汁和牛軋糖等，透過無遠弗界的網路傳播，連中國自由行觀光客都懂得前往搶購。

不過這個墾丁特殊美食，在7月底卻遭逢有史以來最大浩劫，在颱風引起的雷擊下，7月30日木造的合作社瞬間陷入火海，消防人員緊急到場已經無法挽救，雖然當天公休未造成人員受傷，但許多內部許多展示品及設備都付之一炬，牧場一度無法確定重新營運日期，引起不少遊客大嘆可惜。

「不重新營運，實在對不起長年支持的顧客。」墾丁牧場合作社人員指出，合作社燒毀後，幾乎每天都有遊客在大門口詢問修復日期，牧場內部經過討論，決定整修原福利社周邊的舊展館，並重製原本合作社內的老照片及展示品，中秋節前重新開幕後，牛肉乾、牛羊乳等大部分招牌商品都恢復販售，期盼留下民眾對牧場合作社的美好回憶。