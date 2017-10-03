新知》吃完飯後不要立刻刷牙！藥師：最保護牙齒的刷牙時間是...

2017-10-03 20:28

〔iStyle頻道／綜合報導〕女孩們越來越注重牙齒美白，稍微一刷Facebook或Instagram就能看到許多女星、網紅們搶做美白光療，讓自己更能放心展露笑顏。市面上也出現許多標榜美白的牙膏，有的人試用覺得有效，有些人則認為牙齒變敏感了，到底挑選美白牙膏時要注意哪些事，怎麼使用才不傷牙齒？iStyle為妳訪問藥學博士Richard Palacci以及分子藥局的藥師兼創辦人劉彥伯解惑！

研磨顆粒大傷牙：美白牙膏刷了就變白？劉彥伯表示，使用美白牙膏時最需要注意的是研磨顆粒，「市面上最常見的是研磨度比較高的牙膏，它顆粒比較粗，會將琺瑯質進行某種程度的清理。琺瑯質本身是黃色，也是牙齒最外層的保護物質，美白牙膏可能只會把琺瑯質刷掉，讓牙齒看起來比較白，但無形中也容易傷害到牙齒表面本質。」

冷光治療腐蝕牙齒傷害大：近幾年興起的冷光牙齒美白，常被誤以為是不傷牙齒的美白法，其實一點也不。劉彥伯說：「藍光、冷光治療其實需要一種雙氧水成分，透過腐蝕讓牙齒表面潔白，在這個過程中，非常容易造成持久性且不可挽回的傷害。」

飯後別立即刷牙：飯後刷牙是許多人多年來保護牙齒的習慣，不過劉彥伯提醒：「吃完飯後最好過約1小時左右再刷牙，不要當下馬上刷，讓牙齒和口水的酸度結合再刷牙或美白，比較不會傷到牙齒本身。」

2個重點揪出不良美白牙膏：不只是注意牙膏顆粒，判斷美白牙膏好不好，Richard Palacci還提出2個Tips參考。「第一，有些美白牙刷刷完之後會讓你的牙齦變紅，利用視覺反差讓牙齒看起來相對變白，所以刷的時候若是發現牙齦越來越紅就要停止使用。第二，有些美白牙膏會在裡面添加一些藍色因子，刷了之後牙齒就會開始變得有一點藍，對比之前相對也會比較白，當然這也是不好的。」Richard Palacci提醒，發現以上情況都請停止使用，以免牙齒健康越來越糟。