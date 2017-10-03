國慶連假 台鐵近百人遞假單被駁回

台鐵產業工會3日晚上舉行「台鐵產業工會抗爭周年紀念晚會」，展出系列照片及懲處公文牆，並發表短講。（記者方賓照攝）

2017-10-03 20:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會今年春節發動依法休假，最終有201人遭記大、小過，台鐵產工理事長王傑表示，國慶連假也有近百人，根據勞動部裁決附帶說明的條件去遞假單，大多數還是被駁回，而且因為有記過前例，導致員工未准假，國定假日就不敢真的休假；因此，台鐵產工會透過行政訴訟、民事訴訟等手段，要讓員工有扳回一城的機會。

今明兩天，台鐵產工在台北車站大廳舉辦「支持201個傻瓜」活動，暨台鐵產工成立一週年攝影展，說明從去年中秋夜宿車站以來，爭取改革日夜休3班制排班方式等作為，邀請民眾一同簽名聯署支持台鐵產工；而台鐵班表已從10月起，從3班制調整為兩週一完整例假，證明台鐵產工抗爭的確起到作用。

今年春節發起依法休假，總共337人響應，台鐵最初要記過331人，不過，當時台鐵產工已向勞動部提出不當勞動行為裁決，因此一直未正式懲處；7月裁決雖遭勞動部駁回，但附帶說明中有提出7天前請假，或排班後7天拒絕等人應從寬認定，最後台鐵懲處201人，創下公務員史上最大規模懲處案。

王傑說，國定假日依法休假是勞工權利，但台鐵局仍無情記員工曠職，強制員工勞動且不得休假。這201人爭取權益，不僅被記過，回到工作崗位還被同事笑，笑說怎麼這麼傻，要聽工會的話去請假。現在，這201人準備打行政和民事訴訟，即將走進極端複雜又官僚的法律戰場，希望民眾能助這201個傻瓜一臂之力，畢竟「今天不挺傻瓜，明天被當傻瓜」！