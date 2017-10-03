「重力波」研究獲諾貝爾物理獎 清大團隊同參與

清華大學光電所教授趙煦（前排右七穿米色外套者）去年在香港的亞太重力波論壇中與諾貝爾獎得主魏斯（前排右六）、索恩（前排右五）一同發表演講。（圖由清華大學提供）

2017-10-03 19:56

〔記者林曉雲／台北報導〕諾貝爾物理獎今天揭曉，由重力波團隊創立者獲獎，亦是重力波團隊一員的清華大學光電所教授趙煦與有榮焉。趙煦表示，獲獎的魏斯及索恩兩位教授，並非不食人間煙火的象牙塔科學家，相反的，他們領導整合及對外溝通的能力也屬「諾貝爾」等級，而索恩的興趣是音樂和電影，愛吹薩克斯風和黑管，更熱愛搖滾樂，68歲退休後轉進電影界，擔任2014年賣座電影「星際效應」（Intersteller） 的執行製片人，該片導演也是科學家出身，片中所有科學情境都經索恩精心計算，要求絕對符合科學現實，因該片賣座奇佳，索恩也正在籌劃另一新片的開拍。

趙煦表示，兩人要協調15國上千位物理、天文、材料、機械、控制、計算機專家合作，朝同一目標前進，因LIGO是美國NSF歷來投注經費最高的科學研究，金額高達10餘億美元，如何和各界溝通、說服國會及納稅人支持，與科研同等重要，他最佩服魏斯及索恩對「學術政治」事務有很務實的看法和作法，獲得美國政府迄今長達24年的大力支持。魏斯曾說：「科學研究光有好點子還不夠，還要有說服別人支持的能力，才可能成就大科學。」這句話很值得研究人員借鏡。

去年的香港邵逸夫天文獎頒給代表重力波團隊的3位科學家魏斯（Rainer Weiss）、索恩（Kip Thorne）及德瑞佛（Ronald Drever），可惜德瑞佛去年起身體狀況就不好，今年3月去世，未及等到諾貝爾榮耀加身。

LIGO團隊自去年2月宣布偵測到重力波以來，獲獎不斷，有些獎項頒給LIGO的3位創立者，如耶魯大學的Gruber獎；有些獎項則獎勵整個團隊，如基礎物理「突破獎」，參與的1015位科學家共獲3百萬美金、約合9700萬台幣的獎金。清大教授趙煦教授領導的研究團隊，主要負責研發高靈敏度的雷射反射鏡鍍膜，降低熱擾動雜訊、提高重力波觀測儀的靈敏度，更快、更準確地捕捉到「宇宙的聲音」重力波，清大5位師生約各分得2千美金、約合6萬台幣的獎金。

趙煦表示，他長期以來所做的雷射反射鏡研究，主要應用在雷射陀螺儀上，以光學科技為飛機、飛彈導航，在技術層面的要求非常高，相關研究陸續以論文發表。2010年主導美國雷射干涉重力波偵測站的LIGO科學合作聯盟讀到他的論文，認為其研究可以提高重力波觀測儀的靈敏度，於是邀約他加入團隊。清華大學也是台灣唯一參與LIGO的研究團隊。

清華大學校長賀陳弘表示，很高興清華師生能為這項諾貝爾等級的研究貢獻一份心力，清華在研究上向有優秀傳統，這次也證明清華有能力參與世界一流的研究，希望能勉勵同學發展自己的興趣，跟隨老師在研究的路上前進。