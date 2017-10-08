天天吃好料》禾日香魯肉飯 新竹「竹好呷」入圍美味

新竹市禾日香魯肉飯的魯肉是用松阪豬肉拌炒而成，其滷汁熟透發亮，再淋上一顆半熟的荷包蛋，就是讓人回味無窮的「太陽飯」。（記者洪美秀攝）

2017-10-08 09:01

［記者洪美秀／新竹報導］魯肉飯是台灣平民美食，一碗滷得透亮的魯肉飯，能讓人口齒留香，唇舌滿足！新竹市北門街上的「禾日香」魯肉飯，今年入選市府舉辦的「竹好呷」美食評選，特別的是，老板鄭明枝是從法院書記官退休的公務員，喜歡做菜給家人吃的他，從備料到炒料，都不假他人之手，且用最頂級的松阪豬當主料，讓人吃得到豬肉的香氣與美味。

創業開店才5年，鄭明枝擁有一身好手藝，他說，能把最平凡的食物做到讓人回味無窮就是成功的美食，每天凌晨4點起床的他，先到大市場購買當天現宰的溫體松阪豬肉，每次一炒料就要炒30台斤，除考驗切工，就是炒豬肉的功力。

鄭明枝說，他會先用米酒拌炒豬肉，等到米酒透入豬肉，再加入特製的油蔥酥，接著再放入調製好的滷汁一起燜煮，每次都要花上好幾個小時才能讓滷汁與松阪豬融合，而松阪豬肉的特色就是肥瘦比例均勻，即使燜煮多次，瘦肉不柴、不爛，還能讓肥肉的膠質融入滷汁中。

「好吃的食物經得起考驗」，鄭明枝說，店內所有食物都是全家四代人在吃，小孫女「蒂寶」最愛白飯淋滷汁，除了魯肉飯的備料、炒料，就連白菜滷、雞絲飯、滷大腸、手工魚羹和泡菜、炒豆皮，都是店內的特色，此外，「小魚辣椒」用蘿蔔乾拌炒，更是店內的人氣調味品，很多人指名要買「小魚辣椒」。

除了招牌魯肉飯，鄭明枝還獨創「太陽飯」，在魯肉飯加上一顆煎得半熟的荷包蛋，隨著半熟蛋黃溢出到魯肉飯，總讓人忍不住多扒幾口飯，一口接一口。

以前在公部門上班打電腦，現在則是拿鍋鏟炒松阪豬肉，鄭明枝說，做吃的是家傳事業，他堅持要料好新鮮，也幸好女兒和老婆願意一起打拚，他負責後場的備料、炒料，前場就交由太太和女兒負責，就是要傳承這分飄香的好味道。

除獲選新竹市「竹好呷」美食，鄭明枝也愛心不落人後，推出「愛心待用」餐，只要任何人一時困頓、肚子餓，都可來享用一碗香噴噴的太陽飯加一碗魚羹湯，不需言語，就能得到溫飽。也因為他這麼做，獲得不少人認同，也加入「愛心待用餐」的認購行動，讓這一碗「太陽飯」擁有大家滿滿的愛心。

鄭明枝把「香」拆成禾日取名「禾日香」魯肉飯，除希望魯肉飯的香氣飄千里，更希望這股「香」味傳承美好的幸福味道。

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