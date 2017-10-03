手天使很好笑？重度身障的他現身說法被推爆

2017-10-03 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕據傳有身障者申請解決性需求的手天使時，指定要「大奶妹」，相關新聞近日在PTT受到熱烈討論，許多鄉民對身障者百般嘲諷。今有一名自稱肌肉萎縮症的極重度身障者在PTT發文闡述自己平時生活的痛苦，他直言，解決性需求這件事，對身障者而言難如登天，是很沉重的事，鄉民的調侃訕笑只能用「無知可笑」來形容；這篇文章迅速被鄉民推爆，大家紛紛為原PO加油，要他別跟酸民認真。

網友「t0609806」今晚在八卦板發文表示，自己患有肌肉萎縮症，身障手冊類別為極重度，目前除了頭和手指外全身都無法動，連起床、刷牙、吃飯、喝水、上廁所、洗澡都要別人幫忙，更別說解決自身的需求；平時也沒有機會社交、談感情，只能看一些A片或A書望梅止渴，有時他會自我調侃，自己簡直超凡入聖、快要到成仙的狀態。

他話鋒一轉說，看了每則「手天使」相關新聞底下的網友留言，大家都嘻皮笑臉，三不五時用言語調侃，只關注幫身障人士處理需求，卻沒去探討為何處理需求這件事對一般人輕而易舉，對身障人士卻是難如登天，這背後的意境是多麼沉重又值得省思。

他感嘆，身障人士得忍受自身需求被狠狠地任由他人操控，也狠狠地被套上限制次數的這個枷鎖，還得忍受他人的調侃和訕笑，這些訕笑除了無知可笑，找不到其他形容詞。他在文末感性地說，「最後，我承認我的無能，但我永不低頭」。

這篇文章迅速被鄉民推爆，八卦板原本一片嘲諷身障人士的風向瞬間大變，大家紛紛為原PO加油，盛讚他是勇者、鬥士，不要跟酸民認真；也有曾經嘲諷身障者的鄉民表達懺悔，坦言看完文章感到十分慚愧。