16年找回6千失蹤老人 老盟籲配戴「愛的手鍊」

2017-10-03 20:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天就是中秋節，根據老人協尋中心統計，尚有300名弱勢老人走失在外，無法與家人團圓。隨著老人失蹤人數逐年提升，老人福利推動聯盟今與愛心大使藝人莎莎，呼籲弱勢長者申請免費「愛的手鍊」以預防走失。活動現場也展出「戴你回家」鋁線裝置藝術，母親走失的汪小姐更現身說法，提醒要為家中長輩申請愛的手鍊。

老盟指出，老人協尋中心成立16年來，共接獲7262件協尋通報，其中有配戴手鍊的6千多名失蹤老人，尋獲率幾乎達到百分百，無配戴的1247位長者，還有327名未尋獲，尋獲率僅7成左右。莎莎並向大眾宣導，遇到疑似走失的老人，可透過協尋口訣「問、撥、陪、送」來幫助他們，首先是關心詢問、其次為撥打服務專線、再來是陪伴等待家屬。

77歲罹患失智症母親已失蹤2年的汪小姐，回憶起剛開始時，母親常碎碎念、一個人自言自語，後來還有亂吼及感覺鬼神來找她的表徵，那時還以為她是孤單無聊，後來才確定罹患失智症。汪小姐嘗試要為母親戴上愛的手鍊，但母親因自尊心強，不願意而作罷。

談到母親某日走失，汪小姐止不住淚，母親有高血壓、地中海貧血、心臟病等，每月須輸一次血，但不管報警、四處拜訪醫院、求神問卜，卻怎麼也找不到，2年過去她幾乎絕望，只希望其他弱勢老人可以藉由配戴手鍊，減少走失機會。

汪小姐的母親叫吳月娥，在汐止走失，身高約150公分，體重約52公斤，人瘦瘦的，但有點肚子，身上很多老人斑，上排門牙掉了一顆，腰椎還打了4隻鋼釘，她也拜託大家可以協助她找到母親。

而就讀北藝大一年級的同學萬志軒、陳彥蓉等人，也加入這個號召計畫，他們透過巧手將鋁線做成各式各樣手的形狀，希望吸引年輕人也關注此議題。萬志軒的奶奶也有失智症問題，但不願意戴手鍊，家人們一起想辦法，將愛的手鍊跟奶奶原來的飾品結合起來，讓奶奶願意戴上。