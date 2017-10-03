不滿大南澳陸橋、蘇花改禁行機車 宜花2立委臉書被騎士灌爆

2017-10-03 19:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕機車族的怒吼！跨越北迴線鐵路的大南澳陸橋於日前風光啟用，但該路段僅開放汽車通行，機車擅闖最高可依法開罰1800元罰鍰，而未來蘇花改通車後，全線也禁行機車，機車騎士對此不滿，灌爆立委蕭美琴、陳歐珀臉書頁面，爭取機車省道路權；對此，公路總局四工處回應，陸橋會再評估開放，至於蘇花改則無計畫。

日前通車的大南澳陸橋，雖是省道一部分，但末端銜接蘇花改武塔隧道，該路段才暫不開放機車通行，公路總局指出，開放與否，需待陸橋通車一段時間後，再進一步評估。

蘇花改全線分蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水等路段，全長38.8公里，含8座總長24.5公里隧道，其中，最長隧道約12.6公里。公路總局考量長隧道，對騎士身體造成影響，施工時就已禁止機車通行。

公路總局解釋，考量長隧道通風及熱度問題，若機車長時間待在隧道內，人的體質恐無法忍耐，才不開放機車通行。

不過，騎士不滿大南澳陸橋及蘇花改禁行機車，紛到蕭美琴、陳歐珀頁面洗版，灌爆兩人臉書，有網友留言說，「同樣都有繳稅，為何機車不能走省道？」，還有人抱怨「騎車是三等公民？」、「為何汽車能走，機車卻被迫與落石為伍？」

對此，陳歐珀回應指出，南澳平交道既然已改善，開放機車通行的部分，道路主管機關應在安全的前提下，盡速研議。至於蘇花改工程，是否開放機車通行還有許多因素必須進行討論，盼公路總局盡快納入騎士意見研議。