名導諾蘭的《星際效應》 物理諾獎得主催生的

星際效應海報。（擷自網路）

2017-10-03 19:42

〔記者吳柏緯／台北報導〕新科諾貝爾物理學獎得主索恩（Kip S. Thorne）曾擔任名導克里斯多福．諾蘭的科學顧問，而探討天文物理與時間旅行的電影作品《星際效應》，原始構想就出自索恩。

今年的諾貝爾物理獎於台灣時間下午5時45分宣布，由三位研究重力波的美國天文物理學家共同獲得，分別為魏斯（Rainer Weiss）和巴里什（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne）。魏斯將得到900萬瑞典克朗獎金的一半，巴里什和索恩則共享另一半獎金。

索恩在兩年前曾應中研院的邀請來台演講，而當時座談會的主持人是國立自然科學博物館館長孫維新。

孫維新稍早受訪時表示，索恩是重力波這一個領域的大師，而且他寫的書是做天文物理學研究的人必讀的著作。孫維新表示，自己在念大學時就是讀索恩的書，此外，前國科會主委李羅權也曾上過索恩的課。

事實上，索恩除了投身學界外，跟電影也有一點關係。過去曾經擔任導演克里斯多福．諾蘭的科學顧問，曾提出電影《星際效應》的原案，並在拍攝時協助把關電影中的科學知識。

孫維新透露，索恩曾向他說，當時想要追求一個好萊塢的女製片人，沒想到後來沒有追到反而被帶到了好萊塢做科普傳播。

孫維新說，《星際效應》的原案與最後呈現出來的電影有很大的差異，不過僅是諾蘭兄弟以好萊塢的商業模式進行劇本更動，但故事中的科學知識仍由索恩嚴格把關。

孫維新回憶，當時索恩曾跟他說，至少有1億人看過這部電影了，科普傳播的力量真的很大。