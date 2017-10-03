為台人止痛近百年 關山人不捨「五分珠」停產

外銷日本的五分珠就是從福生堂藥房旁木屋誕生，窗上仍可見到五分珠的廣告。（中央社）

2017-10-03 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕源自台東關山小鎮，卻曾遠銷至日本的止痛良藥「五分珠」，已於去年底停產，市面上也買不到了。關山人對此不勝唏噓，仍期盼能重新生產。

根據《中央社》報導，五分珠早年家喻戶曉，卻鮮少人知道它是源自全台人口最少的關山鎮，而五分珠就是來自位於中山路上的藥房，當時創辦人連華封將藥房取名為「易生堂」。

1919年連華封在易生堂開發五分珠，1949年連華封的兒子將易生堂帶到台北市武昌街，不但擴大營業，主打五分珠，日後還播送電視廣告。而留在關山的藥房則易名為「福生堂」，由目前福生堂第三代沈萬椿的父親經營。

電視廣告播送著「頭痛，五分珠」、「嘴齒痛，五分珠」，五分珠就此進入了尋常人家的視野。不過，早在連華封開發出五分珠的年代，沈萬椿的父親、大伯和叔叔是五分珠的第一代業務員，他們3人用腳走遍全台，向「不知五分珠為何物」的地方進發，把「不痛」帶給台灣人。

沈萬椿表示，早年的五分珠有將近10種。與知名感冒膠囊「斯斯」相比，五分珠不惶多讓，有分頭痛、牙痛、喉嚨痛、關節痛、肌肉痛、月經痛，有分大人五分珠、小孩五分珠。頭痛只要服用五分珠，就會止痛，「會好不斷根」。

台東縣議會副議長，同時也是關山人的陳宏宗聽到沒有五分珠了，感慨地回憶，小時候有病痛，第一時間母親就拿出藥包裡的五分珠讓他服用。陳宏宗表示，台灣早期人家都會有「掛藥包」，這藥包裡除了紅藥水、感冒藥，還有被當作萬靈丹的「五分珠」。任何病痛，只要吃了五分珠馬上不痛，許多老人家，到現在還仰賴五分珠。「希望五分珠能繼續生產」陳宏宗說。

「這些木造藥斗、屋頂，再過2年，就有百年歷史了」負責關山福生堂藥局的沈萬椿說，而近百年來為台灣人止痛的五分珠，去年已停產，市面上也買不到了。台北市武昌街易生堂藥房人員表示，未來是否會重新生產五分珠，則還要再評估。

圖為早年五分珠廣告。（中央社）

五分珠去年底已停止生產，目前市面上已經買不到了。（中央社）