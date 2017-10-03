竹北增設路邊停車格 最快12月收費

2017-10-03 18:52

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕為了提升周轉率，竹北市公所最近新增文興路、縣政九路等路段路邊收費停車格，正積極與沿線住戶溝通、宣導；市長何淦銘說，經市政會議討論後公告，預計最快12月份開始收費，每半小時10元。

縣府交通旅遊處和竹北市公所說，竹北市文興路、莊敬南路等路段，路邊停車常常一停就是一整天，引起民眾抱怨，審計室也要求檢討加強土地利用效率，基於使用者付費的公平原則，並避免長期遭佔用，兩單位自7月起會勘，評估車流量、路幅、人口密度等因素，在適當位置劃設路邊停車格。

不過，民眾對於劃設車格意見分歧，竹北市公所近來頻頻接獲陳情，商請里長協助居中溝通。工務課說，原則上，店面等住戶多希望劃設車格，純住家則是反對，各有不同立場，公所請社區管理委員會先行取得共識。

公用事業課說，目前已劃設或準備劃設的路段，包括縣政二路南段與北段、科大二路、台科路、文興路、自強南北路、莊敬南路、自強五街、光明一路前段（縣政二路－文忠路）、文信路（縣政二路－文忠路）、中泰路等，合計約550個汽車停車格，並適度劃設機車停車格。

何淦銘說，希望先建立停車秩序，這個月召開市政會議之後，將依程序公告1個月，最快12月份開始收費；屆時將按現行費率，半小時10元計算。

縣府交通管理科說，高鐵特定區包括六家五路、嘉豐五路等多條路段，也已經或準備增設路邊停車格，將視劃設作業，在明年初公告實施停車收費。

竹北市公有停車系統，原則上以自強南北路為界，以東的高鐵特定區和縣政府周邊，由縣府實施停車收費，費率每小時20元；以西區域則是竹北市公所實施停車收費，費率每半小時10元。