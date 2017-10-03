北市首座濕地公園 永春陂第1期完工

永春陂濕地公園第1期完成設施包括生態徒步道、跨橋平台、濱水平台、觀察教室及2座生態池。（記者鍾泓良攝）

2017-10-03 18:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市信義區的「永春陂營區」土地，原為國防部所屬營區，在閒置10餘年後移交北市府管理，原本柯市府有意興建公宅，後來在專家建議下決定發展濕地公園。溼地公園第1期今天啟用，面積約0.6公頃，耗資406萬元工程經費進行整治。副市長林欽榮今天視察後，對於第1期工程感到滿意，也宣布第2期，約3.3公頃的濕地公園明年第1季將會開工，預計工程費花費7388萬元。

永春陂濕地公園第1期位於四獸山「豹山」山腳下，該區過去為永春埤，清朝光緒年間台灣首任巡撫劉銘傳曾於該處踏青、泛舟，後來因流路阻塞，陂床淤積而成為耕地，後來改為永春陂營區。柯文哲上任時原本有意要在該區興建公共住宅，但在2015年7月決定打造「台北市第1個都會型濕地公園」。

大地處表示，永春陂濕地公園不僅可以延續四獸山的生態，降低熱島效應，更可以增加四獸山地區約7200平方公尺的滯洪量。而他們也選擇「領角鴞」當作溼地公園代言人，將來有機會成為台北樹蛙、螢火蟲及領角鴞的棲地。

民眾可搭乘捷運淡水信義線至象山站，或是搭乘公車至永春高中或松山商職站，再騎乘Youbike或是散步到濕地公園。

林欽榮表示，第1期0.6公頃已開闢完成，而第2期1.5公頃的國有土地也已在今年7月透過合作備忘錄無償取得土地，而在私地部分市府今年編列6.6億元協議價購。