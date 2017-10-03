平面圖畫也能發出聲音 城市聲林在台南藍晒圖

參觀民眾透過APP就能讓平面插畫變動態畫面。（記者劉婉君攝）

2017-10-03 19:02

［記者劉婉君／台南報導］平面的圖畫、帆布包上的圖案也能發出聲音！台南市藍晒圖文創園區化身2017台灣設計展的「新銳館」，邀請全台37位設計新秀在進駐品牌空間內策展，其中，目目文創的1樓成為城市聲林體驗館，2樓則是與生態環保主題有關的插畫，只要透過行動載具的應用軟體，就能讓原本平面的圖畫，發出聲音，讓靜態展品也能動起來。

目目文創設計總監楊欽榮表示，配合此次台灣設計展，準備許多與聲音有關的體驗，除了與新銳設計師練鈞恩合作，將紙雕作品與聲音結合，營造出聲林，民眾穿梭其間就像在森林探險，也能欣賞紙雕作品的藝術之美。

2樓則和另2個設計團隊合作，生態報動部分用生態議題結合報紙和插畫，並利用APP和參觀民眾互動，只要將行動載具對著插畫，原本平面的圖畫就會有動態呈現，成為就像說故事一樣的圖案，所有聲音都是以人聲錄製，帶給民眾不一樣的看展體驗。另一個則是聲音的共享平台，藉由聲音地景APP，任何人都可以利用行動載具將所在地的聲音錄下後分享，做為旅行記憶，也藉由聲音標記串起大家的回憶。

而目目文創本身也將台南小吃和聲音地景結合，民眾只要將展出的餐具蒸籠碗盤拿起來，就可以聽到相關的聲音，例如水蒸氣的聲音或老闆的叫賣聲等，讓民眾坐在體驗館內就能聽到台南街頭的聲音。

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