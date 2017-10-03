成德高中棒球隊住宿問題有解 學生暫安置榮民之家

2017-10-03 17:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府教育處今天完成成德高中棒球隊和香山高中體育班學生的住宿安置，因應校舍改建導致學生住宿空間不足，其中成德高中72名學生已暫安置到榮民之家，香山高中31名學生則安置到玄奘大學宿舍，並汰換更新寢具，讓學生有較乾淨舒適的住宿環境。

新竹市府教育處體健科表示，長期以來，學校宿舍管理與環境問題都因無使用執照，必須重新檢討管理及使用狀況，經盤整了解，除富禮國中、建華國中已具宿舍使用執照，成德高中與香山高中則因無宿舍使用執照，因此學生將暫時安置到鄰近的榮民之家和玄奘大學宿舍。

新竹市成德高中表示，因校舍空間不足，加上部分校舍要進行整理，影響棒球隊住宿環境，市府已通盤檢討，初步先安置72名有住宿需求學生到新竹榮民之家，教育處也協助完成環境維護，包括換新寢具用品、確認冷氣設備、牆面重新粉刷、並進行消毒、訂立學生住宿計畫及學生宿舍管理規範等。

成德高中棒球隊教練邱郁達表示，現在有全新寢具，住宿空間也較以往寬敞，環境已比過去好很多，選手的住宿環境獲得改善，將可更安心地訓練，在場上爭取更好的成績。

市府教育處表示，已啟動成德高中「愛德樓校舍新建宿舍計畫」，除已進行規劃設計，也積極爭取中央經費，期盼建置完善的學生住宿環境，改善成德高中校舍空間不足問題；香山高中部分，也會協助使用執照變更，以及學生住宿環境改善，照顧住宿學生權益。