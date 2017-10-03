林內農田水利園區 獲環境教育場所認證

「農田水利環境教育園區」不僅有教育功能，風景更是美麗。（記者詹士弘攝）

2017-10-03 17:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林農田水利會位於林內鄉的「農田水利環境教育園區」，日前通過「環境教育設施場所認證」，成為全台17個農田水利會中，第一個通過「環境教育設施場所」認證的水利會，今天正式揭牌。

園區內的農田水利文物陳列館，成立於民國91年，主要為配合「集集共同引水計畫」啟用，建築面積300餘坪，設有「八田與一技師展示室」、「文獻展示區」和2樓的「現代水利展示室」、「農耕器具展示室」、「戶外展示區」，參觀後可了解雲林農業水利灌溉發展過程。

陳列館展室外東側，陳列濁水溪流域石材分布情形，濁水溪流域上游大量巨石，至水里一帶變成斗石、礫石，及至西螺大橋變成細砂，參訪者可以實際體會濁水沖積扇形成的原因；園區周圍動態水利設施模型，完整介紹如何從濁水溪取得農業用水後，水資源流經田坵一直到出海，也展出渠道內的各種構造物。

雲林農田水利會會長林文瑞表示，前年水利會成立「環境教育推動小組」，經過兩年多的努力，積極申請環境教育設施場所認證，終於獲得通過，希望透過雲林農田水利會的努力，讓更多人了解水利工作，也讓鄉親們知道雲林農田水利會的努力與用心，這也是全國唯一一處結合農田水利主題的環境教育設施場所。

環保局秘書沈淑妧表示，「農田水利環境教育園區」是雲林縣第6處通過環境教育設施認證的場域，未來環保局也將藉由各場域環境資源特色，以寓教於樂的方式，讓民眾體驗環境教育多元樂趣，提升環境素養，讓環境教育的種子向下紮根。

林內鄉長張維崢指出，教育園區內遍植落羽松，鄉公所也在附近種植大量羅漢松當行道樹，與落羽松成為「青松步道」，並計畫打造花海區，讓前來休憩的民眾遍覽林內美景。