山豬吊」斷雙腿 南投家犬淪為袋鼠狗

南投縣鹿谷鄉名叫「小虎」的小狗，前肢雙腿遭「山豬吊」截斷，令人十分不捨。（徐園長護生園提供）

2017-10-03 17:22

〔記者謝介裕／南投報導〕 「山豬吊」危害動物生命又1樁﹗

南投縣鹿谷鄉1隻名叫「小虎」的家犬，在野外嬉戲時，不慎誤觸俗稱「山豬吊」的鋼索繩陷阱，導致「小虎」前肢雙腿均被截斷，無法正常行走，淪為像袋鼠般「跳走」的模樣，令人十分不捨，以收容保護受傷犬隻聞名的台南「徐園長護生園」接獲通報後，已將「小虎」帶回安置、治療，初步研判，並無生命危險，但已注定終生成殘。

南投動保團體說，野生動物保育法雖對捕獸鋏明文規定禁止進口、販售、陳列和使用，但對「山豬吊」並無明文規範，加上材料取得容易且自行製作方便簡單，因此仍有不少狩獵者或農家廣泛使用，包括藍腹鷴、台灣獼猴、石虎等保育類野生動物，有時也難以倖免，建議中央比照捕獸鋏方式納管。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永說，時下民眾均具有相當程度的保育觀念，但也因保育成果不錯，導致山豬破壞田園農作情況迭傳，部分民眾才會以鋼索繩設陷阱，各界才慣以「山豬吊」稱之。

雖然「山豬吊」目前並無明文規範禁止使用，但野動法規定，未經許可擅自設置網具、陷阱或其他獵具，造成動物受傷，主管機關不但可予以拆除，且可依情節輕重處六萬元以上、一百萬元以下罰金，呼籲民眾勿存僥倖心態，以免受罰