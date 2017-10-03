台大與外籍生視訊伴讀 提升偏鄉童英文溝通

台大生與外籍生視訊伴讀偏鄉國小學童，後壁國小高年級學生用英文熱烈溝通，覺得獲益良多。（記者王涵平攝）

2017-10-03 17:22

〔記者王涵平／台南報導〕台大生與外籍生視訊伴讀偏鄉國小學童，後壁國小高年級學生今天以Skype連線互動，用英文熱烈溝通，覺得獲益良多，非常期待下週視訊活動。

教育部國教署「國際學伴計畫」 （ICL） 主持人台灣大學教授吳俊輝表示，透過中小學學生與國內大專外籍生互動，增進中小學生學習外語及外國文化的動機，拓展國際視野，並讓外籍生深入了解台灣的在地文化，深植國民外交的實力。

每週視訊結合大學的服務學習課程、學生社團及海外姊妹校的服務學習課程，讓每位外籍生都搭配1位本地生負責翻譯協調及溝通，和配對的中小學生進行三角式交流。

後壁國小五、六年級53位學生分成3組參加，學校有5位英文不錯的老師從旁指導。六乙莊芯惠跟台大地理環境資源系的岳昀姊姊以及來自德國的沈黎 Leah Schrimpf 姊姊連線，她說，原本很擔心用英文跟人交談時出錯，也很緊張要用英文自我介紹。不過，老師跟大姊姊都鼓勵，講錯沒有關係，很期待下次的課程，也很好奇在德國有哪些有趣的東西，以及岳昀姊姊、沈黎姊姊喜歡什麼運動。

後壁國小校長吳建邦表示，藉由資訊科技，增加學校與大學和國際之交流，是最符合經濟與時間效益的。特別是，國際伴讀計畫吳俊輝教授以英文人力銀行的概念，來媒合國中小與台大生和外籍生，對於學校營造英文環境是非常有幫助的。