挹注2.6億改善部落交通 原民會核定21件特色道路

2017-10-03 17:08

〔記者林彥彤／台北報導〕原住民部落聯外不易，經2014至2017年第一期「原住民族部落特色道路改善計畫」核定306件後，原住民族委員會今天再宣布，2018第一階段將核定21件，補助經費共約2.6億元，改善部落重要且急迫的道路。

原民會主委夷將．拔路兒說，「原住民族部落特色道路改善計畫」是從「產業發展關聯性」、「醫療救護必要性」、「原鄉部落受益性」、「工程規劃合理性」及「後續維管養護能力」等面向考量。

計畫以4年為一期，第一期計畫已有初步成果，但很多部落的需求還是很大，依照各地方公所報回來的申請，共有191件待處理，所需費用高達38億元，因此評選出對部落重要且急迫性的道路，優先改善。

夷將．拔路兒舉例，新竹縣的「司馬庫斯道路」有「上帝的部落」之稱，唯一的聯外道路可通往自然生態公園及神木群等景點，自從2012年發生翻車事件後，原民會即協助投入道路改善，並在2013至2014年補助3648萬元辦理排水溝、擋土牆及護欄等道路基礎與安全設施改善工程，這次將再補助4063萬元。

另外，高雄市的「建國橋」是建山部落東西側居民主要的聯絡橋梁，卻因連遭颱風沖毀、沖寬河道斷面，長期以來，兩岸只能透過過溪便道往來，因此，橋梁重建有助於提供族人一條安全通勤、通學與就醫的路。

夷將．拔路兒強調，重建特色道路需兼顧環境及生態，必須嚴格審查其必要性，並以不新闢、拓寬道路為原則，避免山區過度建設。