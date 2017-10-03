為讓國際旅客體會中秋節 新東陽桃機辦剝柚吃文旦活動

為了讓國際旅客也可以體會中秋節，新東陽今天特別在桃園機場舉辦「柚香飄飄撥抽趣」活動，每位上台的旅客都卯足全力剝柚子吃文旦，而且參加者通通有奬。（記者姚介修攝））

2017-10-03 16:59

〔記者姚介修／桃園機場報導〕明天就中秋節了，為了讓國際旅客也可以體會中秋節，新東陽今天特別在桃園機場舉辦「柚香飄飄撥抽趣」活動，每位上台的旅客都卯足全力剝柚子吃文旦，而且參加者通通有奬，不但旅客體驗中秋節吃柚子的習俗，也讓機場增添不少中秋節氣氛。

為了讓國際旅客也可以體會中秋節，新東陽今天特別在桃園機場舉辦「柚香飄飄撥抽趣」活動，每位上台的旅客都卯足全力剝柚子吃文旦，而且參加者通通有奬。（記者姚介修攝）

為了讓國際旅客也可以體會中秋節，新東陽今天特別在桃園機場舉辦「柚香飄飄撥抽趣」活動，每位上台的旅客都卯足全力剝柚子吃文旦，而且參加者通通有奬。（記者姚介修攝）

這次活動主要是邀請現場旅客參加，對於中秋節吃柚子，許多外國旅客都不知道，感到十分特別，每組比賽冠軍都可獲得「愛。傳承禮盒」，即使沒有冠軍也有安慰奬，值得一提的是，這次所有參賽者所剝的柚子都是現年86歲江阿婆親手栽培的客家柚子，30年前因丈夫過世，為了養家活口開始她的柚子生涯。

新東陽今天特別在桃園機場舉辦「柚香飄飄撥抽趣」活動，全家來臺觀光離開的旅客利用候機的時間參加比賽，媽媽帶着推車中的寶貝為爸爸加油！（記者姚介修攝）

新東陽表示，中秋節對華人來說是是庭團圓的好日子，希望能夠透過剝柚子遊戲讓過往旅客都可以體會到過中秋的氣氛，也和旅客共度中秋。

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