藝術家用「火焰」作畫 煙燻出一幅幅美麗作品

以「火」為媒介，用「燒」出來的藝術作品。（Spazuk 授權 ）

2017-10-04 13:35

藝術家的作畫過程。（Spazuk 授權 ）

〔影音新聞／綜合報導〕看膩用傳統顏料來作畫嗎？藝術家Steven Spazuk竟能用「火焰」來作畫。在2001年的時候，他靈機一動用燭火在紙上留下灼燒的痕跡，將這些煙灰當作顏料，再用畫筆、羽毛加工細節，讓畫中的主角不但栩栩如生，還多了一種神祕又自然的美感！

他的畫作有一種神祕又自然的美感！（Spazuk 授權 ）

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