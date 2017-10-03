土地公黃金輦轎268年首次遶境 中秋要發全國最高發財金

土地公搭乘黃金輦轎遶境，引人側目。（記者洪臣宏攝）

2017-10-03 16:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區東林福德廟建廟268年來首次祈安清醮，黃金打造的土地公輦轎今天完成遶境，文武陣頭綿延2、3公里長，鑼鼓震天，重頭戲明天登場，將發放全國最高的1000元發財金。

東林福德廟興建於清乾隆14年（西元1749年），迄今已有268年，所供奉的土地公有文武判官，在一般土地公廟比較少見，相傳為神格較高的土地公。

東林福德廟上月26日起舉辦祈安清醮等一連10天活動，接近尾聲，卻也是最高潮，一連2天的遶境熱鬧滾滾，尤其土地公乘坐斥資120萬元打造的黃金轎，相當吸睛，72人制宋江陣下午擺出八卦陣，信徒對陣式的流暢變換驚嘆不已。

該廟管理委員會主委林寶祥表示，農曆8月15日是中秋節，也是土地公的得道日，廟方往年都會辦理發財金發放，今年是清醮後首次，將發出全國最高發財金，依擲出聖筊次序可獲1000、900及800元，原本準備了120萬元發放，由於詢問度非常高，不排除追加。

林園福興老街街頭、尾分別有興濟宮、東林福德廟，相傳為破解林半仙詛咒，特地興建鎮煞，香火鼎盛且各具特色，不約而同都在今年舉辦2百多年來首次祈安清醮，興濟宮22日緊接著登場，同是地方宗教盛事。