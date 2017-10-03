世界宗教博物館開課 學童認識不同信仰

小朋友欣賞鼓藝表演，為幸福學堂開啟振奮人心的課程。（記者翁聿煌攝）

2017-10-03 16:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕世界宗教博物館與王永慶先生教育基金會攜手合作「2300萬人的幸福學堂」，今天舉辦開課典禮，邀請台北市士林區富安國小到館參訪，學生透過有趣的互動遊戲，體驗寓教於樂的生命教育，並認識不同國家的宗教信仰、文化、建築等，校長許政智說，孩童們收穫滿滿，超幸福。

宗博館與王永慶基金會攜手合作「2300萬人的幸福學堂」計畫，推動生命教育與多元文化教育，每年規劃不同的主題，邀請偏鄉學童參觀、手做DIY體驗、參與校園巡展等教育活動，

「2300萬人的幸福學堂」受益學生數已逾1萬人，今年邁入第6年，將補助北北基、桃園、南投偏遠地區的24所學校，延續辦理到館參觀、多元文化巡迴展外，今年新增到校講座，希望提供更多樣化的學習方式，嘉惠台灣偏鄉學校。

館方今年以「神話傳說遊世界」為主題，鎖定台灣民間信仰、埃及法老的守護神賀魯斯、印度的雷神因陀羅、馬雅玉米神等，一次了解中外不同宗教的古老神話傳說，讓學童了解台灣在地文化，也培養認識世界的國際觀。

今天的開課典禮，邀請台北市社子島富安國小70位師生到館參訪，王永慶先生教育基金會副執行長許蓮聰也特別到場致詞，期盼孩子藉由博物館的資源與多元有趣課程安排，豐富心靈，並學習到世界宗教博物館一直在推動的尊重、包容、博愛精神。