如果動物也過節會怎麼樣？專屬於台灣的俏皮鳥獸戲畫

如果台灣也有鳥獸戲畫是這樣嗎？（圖片由淺山設計授權使用）

2017-10-05 18:00

〔影音新聞／綜合報導〕「鳥獸人物戲畫」是日本的一幅國寶水墨卷軸畫，將動物擬人化，畫面充滿動感，因而被認為是日本最古老的漫畫。而粉絲專頁「淺山設計」，發起了「台灣淺山鳥獸戲畫」企劃，以台灣特有的動植物為藍本，繪製出專屬於台灣的繪卷。

這幅台灣淺山鳥獸戲畫，背景包含萬聖節、冬至以及聖誕節，想像台灣的這些動物會如何度過人類的節日。整幅圖的首尾繪上台灣原生的傳奇植物「台灣破傘菊」，前後銜接在一起就可以成為一幅無限循環的繪卷。而圖中除了快樂的情景外，也放入了現在這些動物的生存困境，發人省思。

▲萬聖節中除了有經典的扮裝情景外，也放入了動物最怕的路殺以及捕獸夾。（圖片由淺山設計授權使用）

▲動物們在冬至時也搓湯圓、吃湯圓。（圖片由淺山設計授權使用）

▲聖誕節時，動物們也演出耶穌在馬房誕生的短劇。（圖片由淺山設計授權使用）

在這幅生動的鳥獸戲畫外，淺山設計也經常用插畫搭配中英文簡介介紹台灣淺山的動植物，讓大家能夠對台灣的特有動植物有更多的認識。

除了一本正經地介紹以外，也有這種可愛的梗圖，不只讓人會心一笑，也能夠更認識台灣的動物。

是不是對台灣的動植物們有了多一點的興趣呢?在看這些精美的插圖以外，不妨也上山走走，或許有機會親眼見到這些可愛的動植物們喲！