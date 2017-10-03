彰基、恆基攜手合作 「醫」起照顧台灣尾！

2017-10-03 16:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕跨過濁水溪來到台灣尾！彰化基督教醫院與恆春基督教醫院，今天正式簽訂「策略聯盟」；未來，彰基除了在醫療、行政、資訊、教育訓練等方面，提供軟硬體各項支援，也將引進外部資金，協助打造墾丁大健康城，推出結合醫療、養生、長照功能的健康城！

牽起彰基、恆基攜手合作的契機，是恆基在今年初到台東基督教醫院參訪，發現東基曾與彰基簽訂5年策略聯盟，在5年合作關係之後，仍持續採用彰基在管理醫院制度核心的「醫療資訊系統」，對於偏鄉醫療的助益很大，因此決定與彰基洽談合作一事。

彰基院長郭守仁醫師說，恆基在台灣尾，他在參訪後發現，恆基在人力、物力上都需要幫忙，日前已先行派遣2位護理師南下協助，臨床科也將陸續跟進，幫忙恆基能夠自立自強，不足的部分予以補足。

郭守仁強調，墾丁是國內、國際旅遊景點，因此應該運用度假的優勢，引進外部資金，打造健康旅遊城市，發揮醫療、養生、長照的功能。

恆基董事長簡肇明說，60多年前，一群芬蘭宣教士設立了恆春基督教醫院，相信與彰基的「策略聯盟」，將使恆基突破偏鄉困境，提供台灣尾民眾更優質的醫療服務。

恆基院長陳志成說，恆基今年底將興建長照醫療大樓，明年起更將引進彰基的醫療資訊系統，建置上線，讓恆基在資訊及管理上能跟得上時代。