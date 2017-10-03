醫病》菲女極大角度脊椎側彎 慈濟義助矯正140度變60度！

瑞珍對台灣和慈濟充滿感恩。（記者翁聿煌攝）

2017-10-03 16:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕菲律賓籍21歲的瑞珍（Rejean），從小因為140度的嚴重複雜性脊椎側彎，導致身形瘦弱矮小，不但不能舉重物、不能爬高處，同時也因容易感到疲勞、呼吸淺快，僅能依靠賣小點心謀生，透過慈濟菲律賓志工的協助與轉介，瑞珍來到台北慈濟醫院治療，骨科矯正權威醫師曾效祖透過兩階段後路截骨矯正手術，將瑞珍的側彎程度，逐漸改善為85度、60度，她的身高也由術前139公分增至154公分，成為她最棒的22歲生日禮物。

矯正後 Rejean身高增高15公分

瑞珍今天在記者會上十分感謝慈濟的高超醫術和基金會的善舉，雙手合什用國語說「感恩」，她說自己原本對人生無法抱著多大的希望，如今手術成功，也開啟她對未來的無限想像，首先她會重返學校念書，將來想成為社工師，「幫助像她以前一樣的苦難民眾」，瑞珍臉上露出她許久不見的笑容。

瑞珍的ｘ光攝影，側彎160度（左至右），85度，60度。（記者翁聿煌攝）

曾效祖說，瑞珍屬於弧狀畸形的脊椎側彎，他採「階段性後路矯正手術」為瑞珍治療，經過兩度各長達17、18小時的手術，脊椎角度由原本140度矯正至60度，瑞珍也因脊椎拉直增高15公分。

瑞珍矯正前背面照。（台北慈濟醫院提供）

曾效祖在台北慈院執行過100度以上的嚴重脊椎側彎手術已將近30例，其中不乏國際醫療及醫學中心轉來的困難嚴重患者，在醫學上，只要達50度就符合手術標準，像瑞珍這類嚴重複雜性的大角度脊椎側彎在臨床上極為少見，屬於原因不明的嚴重複雜性脊椎側彎，若不盡早手術，側彎情況會日益嚴重，導致心肺功能衰竭，影響壽命。

矯正前側面照。（台北慈濟醫院提供）

曾效祖相繼於2011、2012年應用「階段性後路矯正手術」、「後路全脊柱截骨手術」來治療大角度脊椎側彎，並多次在國內外骨科醫學會發表，獲得醫學界重視。

矯正後背面照。（台北慈濟醫院提供）