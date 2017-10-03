中秋辦求職「月來月讚」 勞工局送紀念品

2017-10-03 16:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕為鼓勵青年朋友找頭路，高市府勞工局今天中秋節前夕，推出「中秋求職『月』來『月』讚」活動，凡30歲以下青年人到楠梓、左營、三民、中區等7個就服站求職，且在「JOB好康臉書粉絲團」打卡按讚，就可獲得身障設計師客製的「滿月造型皮雕鑰匙圈」。

勞工局近年來積極整合身障設計師的各式產品，創立「用心良品」品牌，這次結合訓就中心推出的中秋求職送好禮活動，希望青年朋友獲得客製化星座鑰匙圈，感受身障設計師充滿熱忱的創作能量，也鼓足勇氣繼續努力求職，儘早就業。

勞工局長鄭素玲表示，訓練就業中心所屬各就服站，不只提供民眾多項工作機會選擇，也辦理就業促進研習、個案輔導、職訓諮詢等服務，歡迎民眾多加利用，訓就中心主任楊茹憶也預告，10月5至6日還有4場徵才活動，提供745個工作機會，歡迎民眾踴躍參與。

10月5日下午3時，在三民就服站辦理家樂福徵才，將招募33名便利購高雄區儲備店經理、副店經理；10月6日上午9時，在茄萣區公所大禮堂舉辦聯合徵才，廠商包括「瑩聯輪刷、德奇鋼鐵工業、力漢企業、福記冷凍食品、全台物流」等16家，釋出各類工程師、儲備幹部等424個工作機會；民眾可上訓就中心網站（http:/www.ketc.gov.tw）查詢。